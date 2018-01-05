Аналитики прогнозируют новый этап роста биткоина после 7 января
На сегодня курс биткоина составляет $14,9 тысячи. В последнее время стоимость криптовалюты двигалась в соответствии с боковым трендом. Аналитики сообщили журналистам «Актуальных новостей», что очередной скачок стоимости может произойти 7 января.
Прогнозируемая цена биткоина превысит отметку в $15,6 тысячи. Ранее стоимость криптовалюты показывала рост до $20 тысяч. Несмотря на случаи резкого падения цены биткоина, основной тренд остается растущим. Как сообщали эксперты ранее, в 2018-м году цена валюты может достигнуть отметки в $22 тысячи.
При этом ряд финансистов относятся к биткоину скептически, сравнивая его с раздуваемым пузырем. По их словам, стоимость криптовалюты обусловлена исключительно рынком. Как только интерес участников биржевого рынка пропадет, «пузырь» тут же лопнет. Как долго будет фиксироваться высокая цена на биткоин они прогнозировать не берутся.
Прогнозируемая цена биткоина превысит отметку в $15,6 тысячи. Ранее стоимость криптовалюты показывала рост до $20 тысяч. Несмотря на случаи резкого падения цены биткоина, основной тренд остается растущим. Как сообщали эксперты ранее, в 2018-м году цена валюты может достигнуть отметки в $22 тысячи.
При этом ряд финансистов относятся к биткоину скептически, сравнивая его с раздуваемым пузырем. По их словам, стоимость криптовалюты обусловлена исключительно рынком. Как только интерес участников биржевого рынка пропадет, «пузырь» тут же лопнет. Как долго будет фиксироваться высокая цена на биткоин они прогнозировать не берутся.
Автор: Валерий Антонов