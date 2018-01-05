Телезрители разочарованы безвкусицей новогодних “огоньков” и Пугачевой
Многие большие каналы в честь новогодних праздников устраивали “огоньки”, создавая собственную программу и приглашая артистов. Больше всего разочаровала публику безвкусица таких мероприятий и присутствие Аллы Пугачевой.
Так, в пользу полной безвкусицы праздничных передач и мероприятий на телевидении высказались порядка 22% опрошенных. Кроме того, еще 21% респондентов убеждены, что пора исключить из таких выпусков Аллу Пугачеву, которая появляется на ТВ в новогоднюю ночь уже многие годы. Зрители считают, что следует дать дорогу более молодым отечественным артистам, например, тем же участникам и победителям шоу “Голос”.
Каждый шестой из опрошенных пожаловался на переизбыток в российском шоу-бизнесе артистов из Украины. Так, почти 15% не одобрили присутствия Ани Лорак, группы “Грибы” и “Время и стекло”, а также Светланы Лободы и некоторых других звезд. Почти аналогичное число граждан жалуются на Филиппа Киркорова с его детьми, Григория Лепса, Иосифа Кобзона, а также поющих ведущих праздничных шоу и постоянную рекламу.
Так, в пользу полной безвкусицы праздничных передач и мероприятий на телевидении высказались порядка 22% опрошенных. Кроме того, еще 21% респондентов убеждены, что пора исключить из таких выпусков Аллу Пугачеву, которая появляется на ТВ в новогоднюю ночь уже многие годы. Зрители считают, что следует дать дорогу более молодым отечественным артистам, например, тем же участникам и победителям шоу “Голос”.
Каждый шестой из опрошенных пожаловался на переизбыток в российском шоу-бизнесе артистов из Украины. Так, почти 15% не одобрили присутствия Ани Лорак, группы “Грибы” и “Время и стекло”, а также Светланы Лободы и некоторых других звезд. Почти аналогичное число граждан жалуются на Филиппа Киркорова с его детьми, Григория Лепса, Иосифа Кобзона, а также поющих ведущих праздничных шоу и постоянную рекламу.
Автор: Марина Вебер