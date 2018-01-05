В ресторане Омска при загадочных обстоятельствах умер москвич
В ресторане Омска при загадочных обстоятельствах скончался москвич. На страницах соцсетей сообщается, что инцидент случился перед Новым годом.
«24 декабря мой супруг 66 лет умер в кафе в Омске. Не удалось узнать название данного заведения. Он находился там с деловой поездкой. Сам из Подмосковья. Помогите выяснить название ресторана или кафе. Мы уже не надеемся выяснить причины трагедии», - сообщает пользовательница «ВКонтакте».
Подписчики сообщества дали женщине совет дождаться постановления касательно открытия уголовного дела либо отказа о его возбуждения. В соответствующих документах опишут место, в котором умер мужчина.
«24 декабря мой супруг 66 лет умер в кафе в Омске. Не удалось узнать название данного заведения. Он находился там с деловой поездкой. Сам из Подмосковья. Помогите выяснить название ресторана или кафе. Мы уже не надеемся выяснить причины трагедии», - сообщает пользовательница «ВКонтакте».
Подписчики сообщества дали женщине совет дождаться постановления касательно открытия уголовного дела либо отказа о его возбуждения. В соответствующих документах опишут место, в котором умер мужчина.
Автор: Валерий Антонов