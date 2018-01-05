Звезда "Физрука" Полина Гренц превратилась в рыжую бестию
Восходящая звезда российского кино Полина Гренц не перестает радовать поклонников переменами в своей внешности. Недавно актриса опубликовала в социальной сети Instagram новое фото, на котором знаменитость предстала в образе рыжеволосой бестии. Подписчики по достоинству оценили такую кардинальную смену имиджа звезды.
Полина Гренц, получившая широкую известность благодаря главной роли в комедийном сериале «Физрук», продолжает шокировать общественность сменой внешнего вида. Первый раз девушка удивила поклонников и создателей сериала, стремительно похудев на 30 килограмм, и превратившись из скромной пышки в сексапильную стройняшку. Звезде даже пришлось носить специальный костюм, чтобы не выходить за рамки сценария сериала. Теперь Гренц порадовала фолловеров, выложив в Instagram новое фото, на котором девушка предстала перед объективом в образе настоящей рыжеволосой бестии. Звезда перекрасила волосы из русого в рыжий и подстригла челку.
Подписчики Гренц засыпали актрису восторженными комментариями. Фолловерами было принято единогласное решение – звезде очень идет рыжий цвет, она выглядит натурально и привлекательно.
Полина Гренц, получившая широкую известность благодаря главной роли в комедийном сериале «Физрук», продолжает шокировать общественность сменой внешнего вида. Первый раз девушка удивила поклонников и создателей сериала, стремительно похудев на 30 килограмм, и превратившись из скромной пышки в сексапильную стройняшку. Звезде даже пришлось носить специальный костюм, чтобы не выходить за рамки сценария сериала. Теперь Гренц порадовала фолловеров, выложив в Instagram новое фото, на котором девушка предстала перед объективом в образе настоящей рыжеволосой бестии. Звезда перекрасила волосы из русого в рыжий и подстригла челку.
Подписчики Гренц засыпали актрису восторженными комментариями. Фолловерами было принято единогласное решение – звезде очень идет рыжий цвет, она выглядит натурально и привлекательно.
Автор: Харченко Анна