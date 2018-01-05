"Дом-2": Антона Гусева подозревают в избиении Виктории Романец
Интернет пользователи подозревают, что экс-участницу телепроекта «Дом-2» Викторию Романец избивает ее супруг Антон Гусев. Такие выводы были сделаны после публикации некоторых фотографий Виктории.
Недавно звезда выложила в одной из социальных сетей свои фотоснимки, которые испугали ее поклонников. Они отметили, что один глаз заметно отличается от другого и тщательно прикрыт волосами, а также было замечено большое количество грима, чего раньше за девушкой не наблюдалось.
Большая часть пользователей считает, что Виктория Романец таким образом маскирует синяки полученные от своего супруга Антона Гусева. Другая часть поклонников звезды рассматривает версию о не совсем удачной пластической операции. Сама же Виктория Романец никак не комментирует изменения своей внешности.
Недавно звезда выложила в одной из социальных сетей свои фотоснимки, которые испугали ее поклонников. Они отметили, что один глаз заметно отличается от другого и тщательно прикрыт волосами, а также было замечено большое количество грима, чего раньше за девушкой не наблюдалось.
Большая часть пользователей считает, что Виктория Романец таким образом маскирует синяки полученные от своего супруга Антона Гусева. Другая часть поклонников звезды рассматривает версию о не совсем удачной пластической операции. Сама же Виктория Романец никак не комментирует изменения своей внешности.
Автор: Гундерин Сергей