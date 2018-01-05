Ученые: Человечество вымрет через три года после начала всеобщего каннибализма
Ученые из университета имени Лестера в Великобритании рассказали, что человечество вымрет через три года после начала всеобщего каннибализма и полного исчезновения привычной пищи. Материалы исследования появились в издании Journal of Physics Special Topics.
Ученые давно доказали, что древние жители Европы питались мясом себе подобных. Несмотря на найденные следы расчленения, многие эксперты опровергают общепринятую гипотезу. Точку в споре поставил палеогенетик Йоханнес Краузе, нашедший в испанской пещере гору костей неандертальцев со следами термической обработки.
Группа ученых во главе с Холли Грэм попыталась рассчитать, сколько человек проживет, питаясь другими людьми. Одно тело содержит 125 тыс. калорий, которых хватит для восполнения суточной энергии 50 человек. При наступлении кризиса за день будут убиты и съедены 1/50 граждан, на второй день еще 1/50 от выживших. В таком темпе все население Земли исчезнет за 1149 дней.
Ученые отметили, что эра каннибалов может затянуться на десятилетия при нечестной «игре», то есть если люди объединятся в группы и начнут делать запасы мяса.
Ранее исследователи назвали дату исчезновения животных.
Ученые давно доказали, что древние жители Европы питались мясом себе подобных. Несмотря на найденные следы расчленения, многие эксперты опровергают общепринятую гипотезу. Точку в споре поставил палеогенетик Йоханнес Краузе, нашедший в испанской пещере гору костей неандертальцев со следами термической обработки.
Группа ученых во главе с Холли Грэм попыталась рассчитать, сколько человек проживет, питаясь другими людьми. Одно тело содержит 125 тыс. калорий, которых хватит для восполнения суточной энергии 50 человек. При наступлении кризиса за день будут убиты и съедены 1/50 граждан, на второй день еще 1/50 от выживших. В таком темпе все население Земли исчезнет за 1149 дней.
Ученые отметили, что эра каннибалов может затянуться на десятилетия при нечестной «игре», то есть если люди объединятся в группы и начнут делать запасы мяса.
Ранее исследователи назвали дату исчезновения животных.
Автор: Джанабилова Татьяна П