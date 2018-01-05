Instagram: Ольга Бузова призналась во вранье
Ольга Бузова снова шокировала своих подписчиков откровениями. Последний свой пост в Instagram девушка посвятила вранью, точнее сказать своему разоблачению. Ольга призналась, что много врет.
Ольга Бузова решила поведать своим подписчикам о своем внутреннем состоянии. Она признается, что врет окружающим о том, что все хорошо. Душевные раны, оставленные бывшим мужем, все еще ее беспокоят. Девушка не хочет еще раз переживать столько боли и страданий, а рассказы о том, что все хорошо, лишь прикрытие внутреннего растрепанного сердца от боли. Ольга Бузова также пожаловалась своим поклонникам и на плохое физическое состояние. Певица написала, что ослабла от жара и головной боли.
Подписчики поддержали Ольгу Бузову в ее откровении. Фолловеры пожелали девушке удачи и скорого восстановления личной жизни.
Ольга Бузова решила поведать своим подписчикам о своем внутреннем состоянии. Она признается, что врет окружающим о том, что все хорошо. Душевные раны, оставленные бывшим мужем, все еще ее беспокоят. Девушка не хочет еще раз переживать столько боли и страданий, а рассказы о том, что все хорошо, лишь прикрытие внутреннего растрепанного сердца от боли. Ольга Бузова также пожаловалась своим поклонникам и на плохое физическое состояние. Певица написала, что ослабла от жара и головной боли.
Подписчики поддержали Ольгу Бузову в ее откровении. Фолловеры пожелали девушке удачи и скорого восстановления личной жизни.
Автор: Бойцова Мария