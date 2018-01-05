Samsung готовится обновить Galaxy S8 до Android 8.0
Компания Samsung готовится провести обновление ОС на Galaxy S8 до последней версии — Android 8.0. В пятницу, 5 января, последний день, когда граждане имеют возможность присоединиться к бета-версии “операционки”.
Samsung презентовала первую бета-версию Android 8.0 Oreo непосредственно для Galaxy S8 и S8 + в начале ноября, и с тех пор прошло два месяца, когда стартовал процесс бета-тестирования ОС. Сейчас разработчик заявляет, что официально закрывает доступ к публичной бета-версии уже 5 января, ведь процесс тестирования завершится 15 числа. Это означает, что южнокорейский бренд закончил подготовительные процедуры и готовится представить обновление Android 8.0 Oreo для широких масс, притом в ближайшее время. Инсайдеры утверждают, что случиться это может еще до конца января.
Кроме того, предоставляются сведения, что Samsung Galaxy S8 теперь имеет сертификацию в Wi-Fi Alliance, и это необходимый шаг до того, как выйдет обновление, и очередное доказательство, что произойдет это совсем скоро.
Ранее появились сведения, что флагман Samsung Galaxy S8 получил статус эталонного смартфона минувшего 2017 года.
Samsung презентовала первую бета-версию Android 8.0 Oreo непосредственно для Galaxy S8 и S8 + в начале ноября, и с тех пор прошло два месяца, когда стартовал процесс бета-тестирования ОС. Сейчас разработчик заявляет, что официально закрывает доступ к публичной бета-версии уже 5 января, ведь процесс тестирования завершится 15 числа. Это означает, что южнокорейский бренд закончил подготовительные процедуры и готовится представить обновление Android 8.0 Oreo для широких масс, притом в ближайшее время. Инсайдеры утверждают, что случиться это может еще до конца января.
Кроме того, предоставляются сведения, что Samsung Galaxy S8 теперь имеет сертификацию в Wi-Fi Alliance, и это необходимый шаг до того, как выйдет обновление, и очередное доказательство, что произойдет это совсем скоро.
Ранее появились сведения, что флагман Samsung Galaxy S8 получил статус эталонного смартфона минувшего 2017 года.
Автор: Марина Вебер