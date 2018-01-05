СМИ: Cуд в Грузии приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы
Суд в Тбилиси приговорил экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы. По информации от локальных новостных изданий, бывшему президенту страны предъявляли обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями.
«Саакашвили предъявили обвинение по делу об убийстве миллиардера Сандро Гиргвлиани. Следствию удалось установить, что он имел прямую связь с основными заказчиками. Официальное решение суда будет обнародовано позднее», - сообщили грузинские издания.
Саакашвили в 2008 году принял решение урезать общий срок лишения свободы для сотрудников МВД, обвиненных в покушении на Гиргвлиани. Сам бывший президент заявил, что наказания, вынесенные судом, были справедливыми и обоснованными.
«Саакашвили предъявили обвинение по делу об убийстве миллиардера Сандро Гиргвлиани. Следствию удалось установить, что он имел прямую связь с основными заказчиками. Официальное решение суда будет обнародовано позднее», - сообщили грузинские издания.
Саакашвили в 2008 году принял решение урезать общий срок лишения свободы для сотрудников МВД, обвиненных в покушении на Гиргвлиани. Сам бывший президент заявил, что наказания, вынесенные судом, были справедливыми и обоснованными.
Автор: Махов Артем