Ученые: Витамин С усиливает положительный эффект лекарств против туберкулеза
Ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке провели исследование, позволившее установить, что витамин С оказывает помощь в лечении туберкулеза. Продукты с его высоким содержанием могут улучшить лечение и обеспечить более быстрое выздоровление людей. Этот мощный антиоксидант уменьшает стресс для организма, а также снижает риск развития рака.
При помощи противотуберкулезных препаратов можно сократить время лечения, путем искоренения патогена, ставшего источником болезни. Добавление к лечению витамина С усиливает скорость убийства бактерий Mycobacterium tuberculosis и может сократить время химиотерапии. Это важно, поскольку лечение восприимчивого к лекарственным средствам туберкулеза занимает 6 месяцев, что вызывает некорректное управление лечением, а также потенциально приводит к появлению и распространению лекарственно-устойчивой болезни.
Витамин С не активен сам по себе, однако в 2-х независимых экспериментах комбинация с противотуберкулезными препаратами первой линии, изониазидом и рифампицином, снижала нагрузку на органы быстрее, нежели 2 препарата без использования витамина С.
«Витамин С, как известно, безопасен, и наши текущие исследования на мышах показывают, что он может усилить воздействие химиотерапии против туберкулеза», - заявил ведущий исследователь Уильям Р. Джейкобс.
При помощи противотуберкулезных препаратов можно сократить время лечения, путем искоренения патогена, ставшего источником болезни. Добавление к лечению витамина С усиливает скорость убийства бактерий Mycobacterium tuberculosis и может сократить время химиотерапии. Это важно, поскольку лечение восприимчивого к лекарственным средствам туберкулеза занимает 6 месяцев, что вызывает некорректное управление лечением, а также потенциально приводит к появлению и распространению лекарственно-устойчивой болезни.
Витамин С не активен сам по себе, однако в 2-х независимых экспериментах комбинация с противотуберкулезными препаратами первой линии, изониазидом и рифампицином, снижала нагрузку на органы быстрее, нежели 2 препарата без использования витамина С.
«Витамин С, как известно, безопасен, и наши текущие исследования на мышах показывают, что он может усилить воздействие химиотерапии против туберкулеза», - заявил ведущий исследователь Уильям Р. Джейкобс.
Автор: Валерий Антонов