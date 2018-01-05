Ученые рекомендовали менять полотенца после третьей сушки
Ученые рассказали, как часто нужно менять полотенца. Оказалось, стирать банные принадлежности рекомендовано после каждого намокания или третьей сушки.
После использования полотенце становится питательной средой для бактерий, размножающихся в моче, анальных выделениях, мертвой коже. При попадании влаги рост грибов и микробов ускоряется.
«Если вы почувствовали от полотенца запах, значит в нем растут микробы, которым нравится нейтральный pH и клеточный мусор. Большинство организмов не опасны для здоровья, но, если вы воспользуетесь чужим полотенцем, высок риск подхватить стафилококк», - рассказал микробиолог Филипп Тиерно.
Ранее исследователи рассказали об опасности, которую несут полотенца.
После использования полотенце становится питательной средой для бактерий, размножающихся в моче, анальных выделениях, мертвой коже. При попадании влаги рост грибов и микробов ускоряется.
«Если вы почувствовали от полотенца запах, значит в нем растут микробы, которым нравится нейтральный pH и клеточный мусор. Большинство организмов не опасны для здоровья, но, если вы воспользуетесь чужим полотенцем, высок риск подхватить стафилококк», - рассказал микробиолог Филипп Тиерно.
Ранее исследователи рассказали об опасности, которую несут полотенца.
Автор: Джанабилова Татьяна П