"Дом-2": Ксения Бородина улетает из холодной Москвы
Ксения Бородина выложила в Instagram новое фото, где она стоит напротив аэропорта Шереметьево. Подписчики предположили, что известная телеведущая летит отдыхать с семьей.
На новом фото Ксения позирует в рваных джинсах и легкой куртке, при этом под ногами снег. Справедливо заметили подписчики, что девушка одета не по погоде, поэтому и появились мысли, что Ксения летит отдыхать в теплые края.
Еще одним предположением подписчиков было, что Ксения Бородина летит на Сейшелы на съемки телепроекта «Дом-2» .
Сама телеведущая фото не комментировала, лишь поставила смайл самолета.
На новом фото Ксения позирует в рваных джинсах и легкой куртке, при этом под ногами снег. Справедливо заметили подписчики, что девушка одета не по погоде, поэтому и появились мысли, что Ксения летит отдыхать в теплые края.
Еще одним предположением подписчиков было, что Ксения Бородина летит на Сейшелы на съемки телепроекта «Дом-2» .
Сама телеведущая фото не комментировала, лишь поставила смайл самолета.
Автор: Бойцова Мария