В Москве пьяный пассажир выстрелил в 2-х охранников на станции МЦК Лихоборы
В Москве нетрезвый пассажир выстрелил в 2-х охранников из травматического пистолета во время пребывания на станции МЦК Лихоборы. Инцидент случился 4 января, а возмутителя спокойствия задержали, отмечается в сообщении пресс-центра ГУ МВД.
«Полицейскими было произведено задержание мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. В рамках конфликта гражданин 1988 г.р. с работниками охраны МЦК сделал несколько выстрелов из пистолета, после чего его задержали», — отметил источник.
В соответствии с уточненными данными, раненые охранники были госпитализированы. По факту случившегося проводится проверка. После завершения всех мероприятий будет утверждено решение касательно необходимости открытия уголовного дела.
«Полицейскими было произведено задержание мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. В рамках конфликта гражданин 1988 г.р. с работниками охраны МЦК сделал несколько выстрелов из пистолета, после чего его задержали», — отметил источник.
В соответствии с уточненными данными, раненые охранники были госпитализированы. По факту случившегося проводится проверка. После завершения всех мероприятий будет утверждено решение касательно необходимости открытия уголовного дела.
Автор: Валерий Антонов