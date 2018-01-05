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Ученые: Обнюхивание вещей романтичного партнера поможет побороть стресс
Обнюхивание вещей романтичного партнера помогает побороть неприятные симптомы стресса. Соответствующие выводы сделаны специалистами из Университета Британской Колумбии, о чем сообщается на страницах IBT.

Ученые: Обнюхивание вещей романтичного партнера поможет побороть стресс

Исследование демонстрирует, что у тревожных женщин были более низкие уровни стресса, когда они пахли рубашкой, которую прежде надевали их партнеры. Исследователи изучили 96 пар, когда мужчинам была предоставлена чистая футболка для ношения на протяжении 24 часов, и их обязали не использовать дезодоранты и ращного рода душистые продукты для тела. Кроме того, их также попросили не курить и не есть определенные продукты, которые могут повлиять на их запах. Затем футболки были заморожены, чтобы сохранить аромат.

Женщин, участвовавших в исследовании, использовали как “нюхачей”, потому что, по мнению ученых, они, как правило, имеют лучшее обоняние, чем мужчины. Дам произвольно назначали, чтобы проверить футболку, которая была либо чистой, либо ее носил их партнер или незнакомец, притом не уточнялось, какая именно вещь досталась девушке. После этого участницы подверглись стресс-тесту, включающему макет собеседования, умственную математическую задачу и ответы на вопросы об их уровнях стресса. Они также предоставили образцы слюны, которые использовались для измерения уровня кортизола.

Эксперты установили, что женщины, которые четко чувствовали запах рубашки партнера и правильно идентифицировали аромат, ощущали себя менее напряженными как до, так и после стресс-теста.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 11:25
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