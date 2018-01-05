Кроссовер Kia Soul 2018 года получил турбированный 201-сильный двигатель и АКПП
Кроссовер Kia Soul 2018 года получил турбированный 201-сильный двигатель и АКПП. Сведения о дебютанте этого года появились в профильном издании.
Под капотом Kia Soul инженеры разместили агрегат, способный генерировать отдачу в 201 л.с. Пару ему составит 4- или 7-АКПП. Дизайнеры придали кузову новинки более квадратную форму. Изменения в экстерьере позволили увеличить место внутри салона, особенно на задних сиденьях.
Kia Soul получил все современные технические навороты, например, USB-подсветку, складные зеркала, кожаный салон, датчики, рекомендующие заменить масло или проверить вращение шин.
Ранее в Сети появился рендер нового Kia Cee’d.
Под капотом Kia Soul инженеры разместили агрегат, способный генерировать отдачу в 201 л.с. Пару ему составит 4- или 7-АКПП. Дизайнеры придали кузову новинки более квадратную форму. Изменения в экстерьере позволили увеличить место внутри салона, особенно на задних сиденьях.
Kia Soul получил все современные технические навороты, например, USB-подсветку, складные зеркала, кожаный салон, датчики, рекомендующие заменить масло или проверить вращение шин.
Ранее в Сети появился рендер нового Kia Cee’d.
Автор: Джанабилова Татьяна П