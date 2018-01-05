Эксперты: В 2018 году операторам call-центров, бухгалтерам и юристам грозят сокращения
В 2018 году операторы call-центров, бухгалтеры начального уровня, специалисты по страхованию, операторы ввода информации и юристы могут попасть под сокращение. По информации от экспертов, причиной данной тенденции станет автоматизация работы во многих сферах.
«Специалисты в нескольких областях могут лишиться работы в текущем году из-за перехода на современное программное обеспечение. Прежде всего, это касается операторов call-центров. Во многих российских предприятиях уже используют современные технологические решения, связанные с ускорением и совершенствованием работы. Кроме того, операторы ввода информации и модераторы также могут оказаться в зоне риска», - сообщили эксперты Минтруда.
По словам специалистов, в нестабильном положении окажутся и специалисты, работающие с электронной валютой. Скачки курса биткоина могут привести к закрытию многих потенциально невыгодных стартапов, из-за чего деятельность майнеров окажется бесполезной.
Спокойная обстановка ожидается в сфере ритейла и ресторанного бизнеса. Кроме того, сокращение обойдет стороной водителей и работников производства.
«Специалисты в нескольких областях могут лишиться работы в текущем году из-за перехода на современное программное обеспечение. Прежде всего, это касается операторов call-центров. Во многих российских предприятиях уже используют современные технологические решения, связанные с ускорением и совершенствованием работы. Кроме того, операторы ввода информации и модераторы также могут оказаться в зоне риска», - сообщили эксперты Минтруда.
По словам специалистов, в нестабильном положении окажутся и специалисты, работающие с электронной валютой. Скачки курса биткоина могут привести к закрытию многих потенциально невыгодных стартапов, из-за чего деятельность майнеров окажется бесполезной.
Спокойная обстановка ожидается в сфере ритейла и ресторанного бизнеса. Кроме того, сокращение обойдет стороной водителей и работников производства.
Автор: Махов Артем