Настасья Самбурская рассказала о совместной "работе" с Бредом Питтом
Звезда сериала "Универ" Настасья Самбурская рассказала о совместной "работе" с голливудским актером Бредом Питтом. Соответствующий пост актриса разместила в соцсети Instagram.
Самбурская показала фанатам отрывок из фильма. Действия разворачиваются во время семейного ужина в ресторане. В комментарии к ролику актриса поблагодарила Сергея Кирилова за уникальную возможность сняться в хорошем кино и работать на одной площадке с известными на весь мир звездами. Все выглядит реалистично для тех, кто никогда не смотрел картину "Верни мою любовь". Разумеется, в оригинале снимаются другие актеры, а представленное виден всего лишь хорошо смонтированная нарезка.
Провести фанатов Самбурской не удалось, они быстро узнали фильм и даже вспомнили, в какой одежде были актеры из этой сцены. Шуточный пост за несколько минут посмотрели около 13 тыс. раз.
Ранее Самбурская нарастила длинные волосы.
Самбурская показала фанатам отрывок из фильма. Действия разворачиваются во время семейного ужина в ресторане. В комментарии к ролику актриса поблагодарила Сергея Кирилова за уникальную возможность сняться в хорошем кино и работать на одной площадке с известными на весь мир звездами. Все выглядит реалистично для тех, кто никогда не смотрел картину "Верни мою любовь". Разумеется, в оригинале снимаются другие актеры, а представленное виден всего лишь хорошо смонтированная нарезка.
Провести фанатов Самбурской не удалось, они быстро узнали фильм и даже вспомнили, в какой одежде были актеры из этой сцены. Шуточный пост за несколько минут посмотрели около 13 тыс. раз.
Ранее Самбурская нарастила длинные волосы.
Автор: Джанабилова Татьяна П