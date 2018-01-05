Эксперты протестировали Land Rover Range Rover Supercharged с турбодвигателем V8
Эксперты устроили полноценный тест-драйв для внедорожника Land Rover Range Rover Supercharged. Модель оснастили турбодвигателем V8, а также она получила привлекательный дизайн.
Презентация Land Rover Range Rover Supercharged прошла в конце 2017, и одним из главных преимуществ авто стал мотор с наддувом. Кроме того, в салоне иномарки появились кожаные кресла, а еще современная развлекательная система InControl Touch Pro. Благодаря своим характеристикам модель сможет конкурировать с продуктами Mercedes, а также BMW. Внедорожник обзавелся спортивной подвеской, кроме того, модернизации затронули и систему безопасности авто.
Благодаря наличию у модели специальной системы, контролировать ограничения скорости на дороге оказалось возможным в автоматическом режиме, также доступен мониторинг слепых зон. Обновленный круиз-контроль окажется дополнительной услугой, за которую придется заплатить порядка 1,3 тысячи долларов. Суммарная же стоимость Range Rover Supercharged составит около 110 тысяч долларов.
Презентация Land Rover Range Rover Supercharged прошла в конце 2017, и одним из главных преимуществ авто стал мотор с наддувом. Кроме того, в салоне иномарки появились кожаные кресла, а еще современная развлекательная система InControl Touch Pro. Благодаря своим характеристикам модель сможет конкурировать с продуктами Mercedes, а также BMW. Внедорожник обзавелся спортивной подвеской, кроме того, модернизации затронули и систему безопасности авто.
Благодаря наличию у модели специальной системы, контролировать ограничения скорости на дороге оказалось возможным в автоматическом режиме, также доступен мониторинг слепых зон. Обновленный круиз-контроль окажется дополнительной услугой, за которую придется заплатить порядка 1,3 тысячи долларов. Суммарная же стоимость Range Rover Supercharged составит около 110 тысяч долларов.
Автор: Марина Вебер