Завод Kia представит в 2018 году улучшенную модель Kia Rio
В 2018 году завод Kia намерен улучшить дизайн и технические характеристики модели Kia Rio. При чем автомобиль останется в бюджетном сегменте российского авторынка.
Kia Rio несколько лет в России занимает первое место по продажам среди легковых иномарок. Новая генерация автомобиля заметно прибавила в размерах. Так, например было добавлено место для ног пассажирам как сидящим впереди, так и сзади. Соответственно авто стало шире на 40 мм (1,7 м) и длиннее на 23 мм (4,4 м). Был увеличен топливный бак на 7 л, а именно с 43 до 50 л, а бачок стеклоомывателя - с 4 до 4,6 л. Одним из существенных преимуществ данной модели будет наличие механической коробки передач.
Отметим, что новые Kia Rio будут выпускать в кузовах хэтчбек и седан, а стартовая цена будет варьироваться в пределах 699 – 769 тысяч рублей.
Kia Rio несколько лет в России занимает первое место по продажам среди легковых иномарок. Новая генерация автомобиля заметно прибавила в размерах. Так, например было добавлено место для ног пассажирам как сидящим впереди, так и сзади. Соответственно авто стало шире на 40 мм (1,7 м) и длиннее на 23 мм (4,4 м). Был увеличен топливный бак на 7 л, а именно с 43 до 50 л, а бачок стеклоомывателя - с 4 до 4,6 л. Одним из существенных преимуществ данной модели будет наличие механической коробки передач.
Отметим, что новые Kia Rio будут выпускать в кузовах хэтчбек и седан, а стартовая цена будет варьироваться в пределах 699 – 769 тысяч рублей.
Автор: Гундерин Сергей