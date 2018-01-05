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В Госдуме сравнили заявление Порошенко о «прощании» с Россией с «выступлением плохого клоуна»
В Госдуме прокомментировали слова Петра Порошенко по поводу «прощания Украины с Россией». По словам депутата от Республики Крым Руслана Бальбека, президент напоминает «плохого клоуна», который с радостью покидает сцену.

В Госдуме сравнили заявление Порошенко о «прощании» с Россией с «выступлением плохого клоуна»


«Самой популярной сценой у плохого клоуна или артиста является прощание со зрителями. Мы можем предположить, что Порошенко просто не хочет слышать голос народа, который на протяжении последних трех лет пытается достучаться до него. Даже если проанализировать его страницы в социальных сетях, можно заметить, как его же граждане относятся к нему и его политической деятельности», - рассказал Бальбек.

По мнению парламентария, стремление Порошенко попрощаться с Россией не имеет ничего общего с реальными настроениями граждан. Бальбек отметил, что украинский президент слышит только похвалу от западных партнеров, которые имеют собственную выгоду в ухудшении ситуации в стране.

Порошенко заявил, что безвизовый режим с Европой дал возможность Украине «окончательно попрощаться с Россией». По словам президента, в текущем году процесс интеграции в ЕС будет существенно ускорен за счет реформирования нескольких секторов в политической и экономической сферах.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 11:42
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