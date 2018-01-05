В Москве мужчина в ходе ссоры до смерти избил супругу
В Москве разъяренный мужчина избил до смерти собственную супругу. Потерпевшую с многочисленными травмами доставили из квартиры по улице Остафьевской в медучреждение ночью на 5 января. Работники правоохранительных органов определяют все обстоятельства смерти женщины.
Правоохранителями было произведено задержание подозреваемого. Установлено, что он избил собственную супругу вследствие бытовой ссоры. Женщина получила множественные удары в область головы.
После прибытия медиков потерпевшая не смогла прийти в сознание. По факту смерти женщины открыто уголовное дело.
Правоохранителями было произведено задержание подозреваемого. Установлено, что он избил собственную супругу вследствие бытовой ссоры. Женщина получила множественные удары в область головы.
После прибытия медиков потерпевшая не смогла прийти в сознание. По факту смерти женщины открыто уголовное дело.
Автор: Валерий Антонов