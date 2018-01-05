В Ростове уснувший водитель проехал насквозь кольцо на Космонавтов
5 января, в ночные часы, в Ростове уснувший водитель проехал насквозь кольцо на проспекте Космонавтов. ДТП активно обсуждают пользователи соцсетей.
Очевидцы рассказали, что водитель уснул за рулем и проехал поворот. Мужчина очнулся и пытался затормозить, на это указывают следы от шин, оставшиеся на асфальте. Транспортное средство остановилось в центре клумбы.
Пользователи отметили, что водителю повезло, так как машина могла выехать на встречную полосу или врезаться в автобусную остановку. Тогда трагедии избежать бы не удалось.
Ранее в Ростове водитель автобуса спровоцировал аварию.
Очевидцы рассказали, что водитель уснул за рулем и проехал поворот. Мужчина очнулся и пытался затормозить, на это указывают следы от шин, оставшиеся на асфальте. Транспортное средство остановилось в центре клумбы.
Пользователи отметили, что водителю повезло, так как машина могла выехать на встречную полосу или врезаться в автобусную остановку. Тогда трагедии избежать бы не удалось.
Ранее в Ростове водитель автобуса спровоцировал аварию.
Автор: Джанабилова Татьяна П