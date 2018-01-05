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Ученым удалось обнаружить двоичную систему из двух красных карликов
Ученым в ходе исследований удалось обнаружить двоичную систему из двух красных карликов. Для этого астрономам пришлось подвергнуть анализу данные архивных работ, а также организовать измерения радиальной скорости.

Ученым удалось обнаружить двоичную систему из двух красных карликов

Проводилась работа во главе со специалистами Национальной астрономической обсерватории Японии. В исследовании речь идет о системе SDSSJ1156-0207, состоит которая из двух звезд класса “красный карлик”. Светила осуществляют вращение вокруг друг друга на относительно незначительном расстоянии. Выявить указанную бинарную систему удалось посредством задействования многофункционального спектрографа Gemini, который установлен на борту телескопа Gemini North, действующего на Гавайях.

Авторы работы считают, что короткий период вращения может говорить о том, что SDSSJ1156-0207 по типу является закрытой, в связи с чем орбита системы циркулирует. Исследователи настаивают на необходимости дальнейших наблюдений за двоичной системой, поскольку это позволит более точно понять механизм происхождения и последующей эволюции бинарных систем.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 14:20
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