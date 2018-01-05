Ученые рассказали о грядущей колонизации Титана
Ученые рассказали о грядущей колонизации крупнейшего спутника Сатурна Титана. О фантастической жизни людей на далекой планете рассказала палеонтолог Аманда Хендрикс в своей книге «За пределами Земли: В поисках нового дома в Солнечной системе».
В отрывке из книги сказано, что скоро люди переселятся на Титан. Необходимый для дыхания кислород будут добывать из замерзшей воды, а энергию – из топлива, хранящегося в недрах спутника.
Вокруг Титана находится плотная азотная атмосфера, не пропускающая космическую радиацию, поэтому люди смогут снять скафандры и ходить в респираторах. Озера из жидкого метана позволят летать в атмосфере при помощи искусственных крыльев.
Ранее ученые рассказали, почему Титан больше подходит для жизни, чем Марс.
В отрывке из книги сказано, что скоро люди переселятся на Титан. Необходимый для дыхания кислород будут добывать из замерзшей воды, а энергию – из топлива, хранящегося в недрах спутника.
Вокруг Титана находится плотная азотная атмосфера, не пропускающая космическую радиацию, поэтому люди смогут снять скафандры и ходить в респираторах. Озера из жидкого метана позволят летать в атмосфере при помощи искусственных крыльев.
Ранее ученые рассказали, почему Титан больше подходит для жизни, чем Марс.
Автор: Джанабилова Татьяна П