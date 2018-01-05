Уфолог заметил на болотах Флориды два одноместных звездолета
Уфолог отметил, что на болотах во Флориде были замечены 2 одноместных инопланетных корабля. Как отмечает исследователь, объекты ему удалось запечатлеть на фото.
Неизвестные корабли пребывали на территории «Pratt&Whitney». Этот комплекс занимается разработками и выпуском аэрокосмических двигателей. Как отмечает уфолог, техника достаточно сильно напоминает секретные аппараты, которые создавались из серебристого металла и способны летать на высокой скорости в космосе.
При этом уфолог отметил наличие отличий, поскольку первый аналог создавался в форме стрелы, а второй объект имеет острые крылья, размещенные сзади. Он выразил сомнения относительно причин того, что прототипы находятся без маскировки. Почему они остались доступными для съемок объективами землян, уфолог не знает.
Неизвестные корабли пребывали на территории «Pratt&Whitney». Этот комплекс занимается разработками и выпуском аэрокосмических двигателей. Как отмечает уфолог, техника достаточно сильно напоминает секретные аппараты, которые создавались из серебристого металла и способны летать на высокой скорости в космосе.
При этом уфолог отметил наличие отличий, поскольку первый аналог создавался в форме стрелы, а второй объект имеет острые крылья, размещенные сзади. Он выразил сомнения относительно причин того, что прототипы находятся без маскировки. Почему они остались доступными для съемок объективами землян, уфолог не знает.
Автор: Валерий Антонов