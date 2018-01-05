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Камеры МКС запечатлели таинственный розовый столб на орбите Земли
Камеры МКС зафиксировали странный розовый столб на орбите Земли. По информации от специалистов NASA, пока определить характер его происхождения не удалось.

Камеры МКС запечатлели таинственный розовый столб на орбите Земли


Исследователь Джордж Грэхэм рассказал, странный светящийся столб находится на расстоянии примерно в 68 тысяч километров от Земли. Кроме того, он пребывает в постоянном движении, ввиду чего определить его структуру невозможно. Уфологи отмечают, что объект может быть специальной инопланетной технологией, предназначенной для слежения за землянами.

«NASA не собираются разбираться в появлении странного объекта в небе. В настоящее время мы своими силами добываем информацию о нем, однако без доступа к архивам ее очень мало. Не исключено, что американские ученые уже вышли на контакт с инопланетными цивилизациями, соорудившими столб, однако на деле никаких данных об этом нет», - рассказал известный уфолог Скотт Уоринг.

В NASA заявили, что запечатленный на снимках с МКС столб розового цвета является простой оптической иллюзией. Джордж Грэхэм не исключает вероятность, что на видео зафиксирована секретная технология, представляющая собой спутник нового поколения.
Автор: Махов Артем
Вчера, 22:21
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