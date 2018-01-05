При ДТП с маршруткой в Санкт-Петербурге пострадали люди
В пределах Санкт-Петербурга отмечено ДТП с участием перевозившей пассажиров маршрутки и иномарки. О происшествии информируют общественность очевидцы через соцсети, также, предварительно, есть пострадавшие.
Согласно поступившим сведениям, зафиксировано указанное происшествие утром пятницы, 5 января, в пределах Петербурга. На пересечении улицы Ленина с Малым проспектом Петроградской стороны не сумели разминуться маршрутка и легковое авто. Предварительно, удар пришелся на правую сторону иномарки, пока у микроавтобуса пострадала левая часть кузова. Источники не исключают, что вследствие ДТП имеются пострадавшие, однако официального подтверждения этих данных от представителей ведущих экстренных служб Северной столицы не поступало.
При каких обстоятельствах имела место вышеупомянутая авария, а также кто является ее виновником источниками не уточняется. Движение на участке вследствие ДТП оказалось заблокировано, на месте вели работу правоохранители и спасательные службы, по факту начата соответствующая проверка, в ходе которой и будут установлены детали.
Согласно поступившим сведениям, зафиксировано указанное происшествие утром пятницы, 5 января, в пределах Петербурга. На пересечении улицы Ленина с Малым проспектом Петроградской стороны не сумели разминуться маршрутка и легковое авто. Предварительно, удар пришелся на правую сторону иномарки, пока у микроавтобуса пострадала левая часть кузова. Источники не исключают, что вследствие ДТП имеются пострадавшие, однако официального подтверждения этих данных от представителей ведущих экстренных служб Северной столицы не поступало.
При каких обстоятельствах имела место вышеупомянутая авария, а также кто является ее виновником источниками не уточняется. Движение на участке вследствие ДТП оказалось заблокировано, на месте вели работу правоохранители и спасательные службы, по факту начата соответствующая проверка, в ходе которой и будут установлены детали.
Автор: Марина Вебер