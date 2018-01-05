Сегодня актер Брэдли Купер отмечает 43-летие
Сегодня Брэдли Купер отмечает своё 43-летие. В честь праздника были собраны наиболее интересные факты о знаменитом актере. Первый раз о желании связать свою жизнь с киноиндустрией он заявил в возрасте 12 лет после просмотра картины «Человек-слон». После переезда в Нью-Йорк до получения широкой известности он работал швейцаром в гостинице Morgans.
Купер рассматривался в качестве кандидата на роль главного героя ленты «Зелёный фонарь», однако в итоге он не стал сниматься в картине о супергерое. Чтобы соответствовать требуемому образу для фильма «Снайпер», актер набрал 18 кг. Для этого он ежедневно употреблял пищу с общей энергетической ценностью в 5 тысяч калорий и более.
Для участия в кинокомедии под названием «Жаркое американское лето» Брэдли Купер пропустил церемонию вручения диплома. Во время работы над многосерийной картиной «Шпионка» он попросил Дж. Дж. Абрамса удалить все кадры с его участием, поскольку был уверен, что режиссёр намерен уволить его. Своей самой сложной задачей за время карьеры актер посчитал образ для фильма «Мальчишник в Вегасе».
Писатель Джеймс Липтон из США назвал Брэдли Купера будущей звездой после его первого появления на экране. На съемках телесериала «Секс в большом городе», актер не смог управлять автомобилем с механической трансмиссией, поэтому ему был предоставлен дублёр.
Купер рассматривался в качестве кандидата на роль главного героя ленты «Зелёный фонарь», однако в итоге он не стал сниматься в картине о супергерое. Чтобы соответствовать требуемому образу для фильма «Снайпер», актер набрал 18 кг. Для этого он ежедневно употреблял пищу с общей энергетической ценностью в 5 тысяч калорий и более.
Для участия в кинокомедии под названием «Жаркое американское лето» Брэдли Купер пропустил церемонию вручения диплома. Во время работы над многосерийной картиной «Шпионка» он попросил Дж. Дж. Абрамса удалить все кадры с его участием, поскольку был уверен, что режиссёр намерен уволить его. Своей самой сложной задачей за время карьеры актер посчитал образ для фильма «Мальчишник в Вегасе».
Писатель Джеймс Липтон из США назвал Брэдли Купера будущей звездой после его первого появления на экране. На съемках телесериала «Секс в большом городе», актер не смог управлять автомобилем с механической трансмиссией, поэтому ему был предоставлен дублёр.
Автор: Валерий Антонов