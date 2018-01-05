Смартфон среднего класса 360 N6 Pro дебютирует в серебристом цвете
Смартфон среднего сегмента 360 N6 Pro дебютирует на рынке Китая в серебристом цвете. Характеристики девайса разработчики оставили без существенных изменений. Дата старта продаж пока не называется.
360 N6 Pro в версии Bright Silver ориентирован на потребителей, относящихся к среднему классу. Корпус смартфона с экраном на 5,99 дюймов (2160х1080) сделан из металла с зеркальным покрытием NCVM. За производительность гаджета отвечает чипсет Snapdragon 660 от компании Qualcomm. Покупателям предлагается две камеры на 8 и 6 Мп, microSD-слот, аккумулятор на 4050 мАч с функцией быстрой зарядки и три варианта памяти: 4 и 64 Гб, 6 и 64 Гб, 6 и 128 Гб.
Дактилоскопический сканер спрятан под модулем основной камеры. Заряда батареи хватает на двое суток продуктивной работы. 360 N6 Pro работает на базе операционки Android Nougat 7.1.
Ранее сообщалось, что у 360 N6 Pro не будет второго экрана.
360 N6 Pro в версии Bright Silver ориентирован на потребителей, относящихся к среднему классу. Корпус смартфона с экраном на 5,99 дюймов (2160х1080) сделан из металла с зеркальным покрытием NCVM. За производительность гаджета отвечает чипсет Snapdragon 660 от компании Qualcomm. Покупателям предлагается две камеры на 8 и 6 Мп, microSD-слот, аккумулятор на 4050 мАч с функцией быстрой зарядки и три варианта памяти: 4 и 64 Гб, 6 и 64 Гб, 6 и 128 Гб.
Дактилоскопический сканер спрятан под модулем основной камеры. Заряда батареи хватает на двое суток продуктивной работы. 360 N6 Pro работает на базе операционки Android Nougat 7.1.
Ранее сообщалось, что у 360 N6 Pro не будет второго экрана.
Автор: Джанабилова Татьяна П