Ученые: Океаны на Титане имеют тот же уровень поверхности, что и на Земле
Океаны на поверхности Титана, спутника Сатурна, в целом имеют тот же уровень, что и аналогичные водоемы на Земле.Такие выводы сделаны учеными в ходе изучения данных, оставленных аппаратом Cassini.
В ходе работы Cassini, утверждают ученые, удалось изучить только 30% поверхности Титана, а описание других его участков составляется с учетом более ранних исследований. Так, на спутнике имеется порядка трех океанов, и их уровень практически аналогичен земному. Причиной этому может служить либо то, что соединены водоемы под поверхностью, либо то, что между ними имеются каналы, предоставляющие возможность потоку жидкости спокойно циркулировать.
Еще одним открытием о спутнике Сатурна стало то, что все озера здесь размещаются в углублениях, имеющих острые края и поднятые очертания. Такого рода образования характеризуются определенным сходством с карстами, находящимися на поверхности Земли, а ключевое отличие отмечается в отсутствии поднятых хребтов значительной высоты, которые наблюдаются на Титане.
В ходе работы Cassini, утверждают ученые, удалось изучить только 30% поверхности Титана, а описание других его участков составляется с учетом более ранних исследований. Так, на спутнике имеется порядка трех океанов, и их уровень практически аналогичен земному. Причиной этому может служить либо то, что соединены водоемы под поверхностью, либо то, что между ними имеются каналы, предоставляющие возможность потоку жидкости спокойно циркулировать.
Еще одним открытием о спутнике Сатурна стало то, что все озера здесь размещаются в углублениях, имеющих острые края и поднятые очертания. Такого рода образования характеризуются определенным сходством с карстами, находящимися на поверхности Земли, а ключевое отличие отмечается в отсутствии поднятых хребтов значительной высоты, которые наблюдаются на Титане.
Автор: Марина Вебер