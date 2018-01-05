Яна Рудковская поддерживает силы черной икрой на завтрак
Яна Рудковская разместила на странице личного аккаунта Instagram новое фото в рубрике о своих завтраках. На снимке показаны бутерброды с черной икрой.
«Доброе утро... шёл 76 день без выходных, силы покидали её, друзья прислали из Ташкента подкрепление... это дало ей сил ... осталось ещё на 3 шоу», - отмечает знаменитость в комментарии к публикации.
Хейтеры оставили ряд негативных комментариев, однако поклонники встали на защиту Рудковской. Пользователи пожелали ей приятного аппетита, вдохновения. Другие подчеркивают, что работа по организации шоу-программы может быть не менее тяжелой. Один из поклонников заявил, что хотел бы увидеть фильм о жизни Яны Рудковской.
«Доброе утро... шёл 76 день без выходных, силы покидали её, друзья прислали из Ташкента подкрепление... это дало ей сил ... осталось ещё на 3 шоу», - отмечает знаменитость в комментарии к публикации.
Хейтеры оставили ряд негативных комментариев, однако поклонники встали на защиту Рудковской. Пользователи пожелали ей приятного аппетита, вдохновения. Другие подчеркивают, что работа по организации шоу-программы может быть не менее тяжелой. Один из поклонников заявил, что хотел бы увидеть фильм о жизни Яны Рудковской.
Автор: Валерий Антонов