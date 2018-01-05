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На 34 году жизни скончался известный по “Звездному пути” актер Джон Пол Стюер
На 34 году жизни скончался известный широким массам по “Звездному пути” актер и музыкант из США Джон Пол Стюер. Причины смерти деятеля источниками не разглашаются.

На 34 году жизни скончался известный по “Звездному пути” актер Джон Пол Стюер

Согласно предоставленным сведениям, Джон Пол Стюер ушел из жизни в новогоднюю ночь, в возрасте 33 лет. Данные о кончине актера, сыгравшего в “Звездных войнах”, подтвердили и представители музыкальной группы P.R.O.B.L.E.M.S, в составе которой уже продолжительное время выступал деятель культуры. Представители коллектива уточнили, что потеряли не только хорошего исполнителя, но и доброго друга, что в значительной мере хуже. При этом говорить о причинах смерти актера никто не стал, его родные информацию пока никак не комментировали.

На свет Пол Стюер появился в 1984 году на территории Калифорнии, а его карьера в кино стартовала еще в трехлетнем возрасте. Помимо “Звездного пути”, музыкант за время своей деятельности также успел появиться на большом экране в таких известных проектах, как “Маленькие великаны” и “Грейс в огне”.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:49
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