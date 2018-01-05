На 34 году жизни скончался известный по “Звездному пути” актер Джон Пол Стюер
На 34 году жизни скончался известный широким массам по “Звездному пути” актер и музыкант из США Джон Пол Стюер. Причины смерти деятеля источниками не разглашаются.
Согласно предоставленным сведениям, Джон Пол Стюер ушел из жизни в новогоднюю ночь, в возрасте 33 лет. Данные о кончине актера, сыгравшего в “Звездных войнах”, подтвердили и представители музыкальной группы P.R.O.B.L.E.M.S, в составе которой уже продолжительное время выступал деятель культуры. Представители коллектива уточнили, что потеряли не только хорошего исполнителя, но и доброго друга, что в значительной мере хуже. При этом говорить о причинах смерти актера никто не стал, его родные информацию пока никак не комментировали.
На свет Пол Стюер появился в 1984 году на территории Калифорнии, а его карьера в кино стартовала еще в трехлетнем возрасте. Помимо “Звездного пути”, музыкант за время своей деятельности также успел появиться на большом экране в таких известных проектах, как “Маленькие великаны” и “Грейс в огне”.
Согласно предоставленным сведениям, Джон Пол Стюер ушел из жизни в новогоднюю ночь, в возрасте 33 лет. Данные о кончине актера, сыгравшего в “Звездных войнах”, подтвердили и представители музыкальной группы P.R.O.B.L.E.M.S, в составе которой уже продолжительное время выступал деятель культуры. Представители коллектива уточнили, что потеряли не только хорошего исполнителя, но и доброго друга, что в значительной мере хуже. При этом говорить о причинах смерти актера никто не стал, его родные информацию пока никак не комментировали.
На свет Пол Стюер появился в 1984 году на территории Калифорнии, а его карьера в кино стартовала еще в трехлетнем возрасте. Помимо “Звездного пути”, музыкант за время своей деятельности также успел появиться на большом экране в таких известных проектах, как “Маленькие великаны” и “Грейс в огне”.
Автор: Марина Вебер