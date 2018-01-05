В Нововоронеже празднование Нового года закончилось для 38-летнего мужчины ножевым ранением
1 января, около 15:00, в Нововоронеже пьяный 44-летний мужчина, отмечавший Новый год, ударил 38-летнего приятеля ножом в область грудной клетки. Информация о деталях инцидента появилась на портале МВД России.
Сообщается, медики доложили полицейским о пациенте, поступившим с ножевым ранением. Началось расследование, позволившее быстро выйти на подозреваемого. Оказалось, мужчины продолжали отмечать праздник, но между ними произошел конфликт, закончившийся поножовщиной. Задержанный вину признал и отдал орудие преступления. Заведено уголовное дело.
Сообщается, медики доложили полицейским о пациенте, поступившим с ножевым ранением. Началось расследование, позволившее быстро выйти на подозреваемого. Оказалось, мужчины продолжали отмечать праздник, но между ними произошел конфликт, закончившийся поножовщиной. Задержанный вину признал и отдал орудие преступления. Заведено уголовное дело.
Автор: Джанабилова Татьяна П