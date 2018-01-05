Анастасия Волочкова прокатилась на мраморной лестнице на шпагате
Анастасия Волочкова села на шпагат и скатилась с мраморной лестницы на матрасе. При этом балерина сообщила, что медиаматериалы в Instagram нужны для того, чтобы радоваться жизни.
«Чувствую сердцем, что всех будоражат личные видео и фото. Попросту человеческие эмоции. Для этого они нужны - показывать, как нужно радоваться жизни!» – отмечает Волочкова в комментарии под видео на странице личного фотоблога.
В комментариях пользователи оказали поддержку балерине, а также поблагодарили ее за то, что поделилась новогодним настроением. При этом некоторые высказали предположили, что такие развлечения могли стать итогом злоупотребления алкоголем со стороны Анастасии Волочковой.
«Чувствую сердцем, что всех будоражат личные видео и фото. Попросту человеческие эмоции. Для этого они нужны - показывать, как нужно радоваться жизни!» – отмечает Волочкова в комментарии под видео на странице личного фотоблога.
В комментариях пользователи оказали поддержку балерине, а также поблагодарили ее за то, что поделилась новогодним настроением. При этом некоторые высказали предположили, что такие развлечения могли стать итогом злоупотребления алкоголем со стороны Анастасии Волочковой.
Автор: Валерий Антонов