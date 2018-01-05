В Китае 10 человек погибли из-за сильного снегопада
В Китае из-за сильного, непрекращающегося снегопада, обрушившегося на страну 2 января, погибли 10 человек. В зоне стихийного бедствия остаются 560 тыс. человек, сообщает агентство Синьхуа.
Наибольшее число разрушений и жертв пришлись на провинцию Цзянсу (1 погибший), Хубэй (1), Аньхой (8), Хэнань, Цзянси. 200 человек вывезены в безопасные места, еще 100 дожидаются помощи спасателей.
Силы снегопада хватило, чтобы полностью уничтожить 200 зданий, еще 400 – частично разрушены. Движение автомобилей и поездов приостановлено. По предварительным подсчетам, экономике КНР нанесен ущерб на 500 млн юаней.
Наибольшее число разрушений и жертв пришлись на провинцию Цзянсу (1 погибший), Хубэй (1), Аньхой (8), Хэнань, Цзянси. 200 человек вывезены в безопасные места, еще 100 дожидаются помощи спасателей.
Силы снегопада хватило, чтобы полностью уничтожить 200 зданий, еще 400 – частично разрушены. Движение автомобилей и поездов приостановлено. По предварительным подсчетам, экономике КНР нанесен ущерб на 500 млн юаней.
Автор: Джанабилова Татьяна П