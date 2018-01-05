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В горах Кавказа на видео попал загадочный НЛО
В горах Кавказа, а именно на Эльбрусе, случайному очевидцу удалось заснять на видео загадочный НЛО. Соответствующий ролик был обнародован в YouTube еще 23 декабря, и с тех пор его успели просмотреть почти 150 тысяч пользователей.

В горах Кавказа на видео попал загадочный НЛО

Согласно заявлениям очевидца, видео было снято в прошлом месяце на территории России. Неожиданно среди заснеженных вершин путешественник заметил странный объект, который издали напоминал гигантскую медузу. НЛО словно зависло над поверхностью горы, не осуществляя никаких видимых движений. Автор ролика предположил, что ему пришлось столкнуться с настоящими пришельцами, а точнее с их странной формы кораблем.



Впрочем, многие пользователи Сети выразили уверенность в том, что данное видео ничто иное, как очередной фейк, и на самом деле гигантский НЛО дорисован в каком-то редакторе. Одновременно с этим нашлись и те, кто верит в подлинность изображенного в видео корабля.

Ранее сообщалось, что очевидцам удалось заснять НЛО на территории Мексики, когда он возник в ночном небе.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 15:21
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