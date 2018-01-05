Елена Ваенга посоветовала пользователям в Instagram бороться с депрессией при помощи уборки
Елена Ваенга рассказала подписчикам в Instagram о том, как нужно бороться с депрессией. Певица подчеркивает, что при хандре нужно заняться уборкой дома.
«От всяких "бяк" сплетней, гадостей, зависти, склок и депрессий, печали… помогут готовка и хорошая уборка дома», — отметила в комментарии Ваенга с хэштегом #когданадушекайфово.
Поклонникам певицы встретили сообщении большим количеством положительных комментариев и отметок «Нравится». Многие выразили мнение о том, что физическая активность действительно помогает прогнать плохое настроение.
Отметим, что уборка после новогодних праздников вошла в список наиболее эффективных методов сжечь набранные калории.
«От всяких "бяк" сплетней, гадостей, зависти, склок и депрессий, печали… помогут готовка и хорошая уборка дома», — отметила в комментарии Ваенга с хэштегом #когданадушекайфово.
Поклонникам певицы встретили сообщении большим количеством положительных комментариев и отметок «Нравится». Многие выразили мнение о том, что физическая активность действительно помогает прогнать плохое настроение.
Отметим, что уборка после новогодних праздников вошла в список наиболее эффективных методов сжечь набранные калории.
Автор: Валерий Антонов