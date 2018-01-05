Индийский монах половым органом сдвинул микроавтобус
Индийский монах посредством своего полового органа сдвинул микроавтобус. Данные о нестандартном “подвиге” предоставляет общественности иностранный онлайн-портал Metro.
По данным источников, речь идет о монахе садху, такие представители сознательно отрекаются от мира и предложенных им наслаждений. В индийской культуре таких монахов очень уважают, опасаясь их проклятий. Все потому, что люди верят, якобы посредством своего самопожертвования садху очищает не только свою, но и карму всех граждан. В процессе паломничества Маха Кумбха Мела в пределах города Аллахабад индийский монах решил продемонстрировать свою святость, сдвинув при помощи члена микроавтобус.
Для садху нет единых духовных практик, и каждый предпочитает достигать совершенства разными способами. В частности, некоторые могут курить марихуану, чтобы лучше познать всевышнего и природу космоса, другие способны на постоянной основе жить в пещере или продолжительное время, иногда годами, просиживать дни в какой-то одной позе.
По данным источников, речь идет о монахе садху, такие представители сознательно отрекаются от мира и предложенных им наслаждений. В индийской культуре таких монахов очень уважают, опасаясь их проклятий. Все потому, что люди верят, якобы посредством своего самопожертвования садху очищает не только свою, но и карму всех граждан. В процессе паломничества Маха Кумбха Мела в пределах города Аллахабад индийский монах решил продемонстрировать свою святость, сдвинув при помощи члена микроавтобус.
Для садху нет единых духовных практик, и каждый предпочитает достигать совершенства разными способами. В частности, некоторые могут курить марихуану, чтобы лучше познать всевышнего и природу космоса, другие способны на постоянной основе жить в пещере или продолжительное время, иногда годами, просиживать дни в какой-то одной позе.
Автор: Марина Вебер