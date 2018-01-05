Владимир Путин стал единственным главой государства, ездящим на иностранном авто

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин является ярым поклонником местного автопрома. Для торжественных выездов в его автопарке имеется FAW Hong Qi HQE. Данное транспортное средство имеет силовой агрегат на 3,4 литра при мощности в 400 лошадиных сил. Примечательно, что кортеж президента, как правило, двигается на умеренной скорости, ввиду чего настолько мощный мотор вряд ли пригодится главе государства. Машина впервые появилась на публике в октябре 2009 года, в день празднования 60-летия со дня образования КНР. Автомобиль собирали вручную специально для президентского кортежа, который уже на тот момент состояли из двадцати транспортных средств. Известно, что в скором времени администрация перейдет к сотрудничеству с брендом Audi, однако подробности сделки пока отсутствуют.В Японии реальную власть имеет премьер-министр Синдзо Абэ. Он, как и все его предшественники, предпочитает транспортное средство Toyota Century. Примечательно, что дизайн седана фактически не менялся на протяжении последних 40 лет. В салоне автомобиля можно заметить три посадочных места. Еще одним служебным автомобилем может стать гибридный Lexus LS 600h L из гаража премьер-министра. Примечательно, что оба бренда являются японскими производителями, что подтверждает любовь правительства к отечественному автопрому. Несмотря на то, что транспортные средства принадлежат к среднему ценовому классу по оснащению, они полностью удовлетворяют потребности высокопоставленных лиц. Что касается японского императора Акихито, который унаследовал трон в 1989 году, он также предпочитает Toyota Century. Его супруга ездит на более старой модели Nissan Prince Royal, которую приобрела порядка двадцати лет назад.В Испании дела с местным автопромом обстоят не наилучшим образом, ввиду чего Хуан Карлос I пользуется Mercedes-Benz G4 1939 года выпуска. В современном автопарке у него также имеются более новые автомобили, однако раритетная модель считается его гордостью. Хуан Карлос I использует ее исключительно для торжественных выездов. В свое время данное транспортное средство было произведено специально для подарка самому Адольфу Гитлеру. Испанский королевский гараж насчитывает 71 машину, для обслуживания которых нанят персонал в количестве 65 человек. Самой дорогой моделью в нем является Audi RS6 с флагами, закрепленными на каждом колесе. Примечательно, что сам король давно не выезжает из гаража без водителя из-за проблем со здоровьем и преклонного возраста.Елизавета II предпочитает исключительно Rolls-Royce. Ее самой любимой моделью является Phantom VI, представленный в вариации кабриолета. Такой весьма нескромный подарок она получила от автопроизводителя еще более 30 лет назад. Но с некоторых пор у королевы есть уникальный Bentley Arnage Red Label. Он сделан специально для Елизаветы концерном Volkswagen. По ее словам, она даже несколько раз прокатилась на роскошном транспортном средстве без водителя, однако в последнее время все же пользуется его услугами из-за возраста и состояния здоровья. Автомобиль работает с силовым агрегатом на 7 литров при мощности в 400 лошадиных сил. С ним также установили автоматическую коробку переключения передач последнего поколения, так как королева очень не любит механику в авто. Дэвид Кэмерон любит марку Jaguar. В гараже нынешнего главы кабинета министров Туманного Альбиона стоит Jaguar XJ Sentinel.Александр Лукашенко предпочитает передвигаться на Maybach 62 белорусской сборки. По его словам, он поддерживает не только отечественного автопроизводителя, но и компании, инвестирующие в предприятия на территории страны. Интересно, что впервые Лукашенко признал себя владельцем Maybach только осенью прошлого года на пресс-конференции для российских СМИ. До этого он заявлял, что не хочет выделяться, ввиду чего готов ездить даже на простой «Волге».Владимир Путин в настоящее время использует в качестве средства передвижения бронированный лимузин Mercedes S-600 Guard Pullman. Примечательно, что во времена СССР высокопоставленные чиновники обязаны были пользоваться только отечественными автомобилями. Самым популярным среди них был ЗиЛ-41052. Pullman имеет броню, защищающую от стрелкового оружия и гранат, оснащен системами пожаротушения и герметизации при газовой атаке. Салон президентского транспортного средства также оборудован по последнему слову техники, ввиду чего напоминает небольшой офис. Ранее Путин заявлял, что намерен перевести весь правительственный автопарк на российские автомобили, однако пока этого так и не произошло.