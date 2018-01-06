Экс-священник Соломенцев из «Дома-2» страдает от неразделенной любви
Экс-священник Вальтер Соломенцев, бывший участник проекта «Дом-2», сообщил о собственных страданиях по причине неразделенной любви. В шоу он появился в конце апреля прошлого года и смог завоевать внимание участников и зрителей. Мужчина начал создавать отношения с Олесей Лисовской, невзирая на то, что оставался в браке с женщиной, родившей ему 2-х сыновей.
В августе Соломенцев ушел с телестройки, отметив, что встретил собственную любовь. При этом девушка по прошествии некоторого времени заявила об отсутствии к нему интереса. Сейчас экс-священник пытается добиться любви Лисовской, отмечая, что мечтает обрести настоящее счастье.
«Предлагал Олесе стать моей женой. Конечно, хотелось бы обвенчаться. Сейчас об этом рассуждать стало смешно, поскольку нет шансов. Она твердо приняла решение, что не намерена быть со мной. Давить не буду, но понимаю, что любви любой девушки можно добиться. Ценю чувства, не зависящие от воздействия извне. Обожествляю такое. Тяжело, ведь я безумно влюблен, с ума схожу, лишаюсь самообладания», - отметил бывший участник телепроекта «Дом-2».
В августе Соломенцев ушел с телестройки, отметив, что встретил собственную любовь. При этом девушка по прошествии некоторого времени заявила об отсутствии к нему интереса. Сейчас экс-священник пытается добиться любви Лисовской, отмечая, что мечтает обрести настоящее счастье.
«Предлагал Олесе стать моей женой. Конечно, хотелось бы обвенчаться. Сейчас об этом рассуждать стало смешно, поскольку нет шансов. Она твердо приняла решение, что не намерена быть со мной. Давить не буду, но понимаю, что любви любой девушки можно добиться. Ценю чувства, не зависящие от воздействия извне. Обожествляю такое. Тяжело, ведь я безумно влюблен, с ума схожу, лишаюсь самообладания», - отметил бывший участник телепроекта «Дом-2».
Автор: Валерий Антонов