Автомеханик из США продает «чудовищный» маслкар Ford Mustang S197
Автомеханик из США продает «чудовищный» маслкар Ford Mustang S197, которым можно пугать детей. Тюнингованная модель 2007 года выпуска получила фары от седана Cadillac и Lotus Elise.
Энтузиаст хотел полностью изменить дизайн Ford Mustang, но в своем стремлении зашел слишком далеко, добавив самодельные кузовные элементы и «плавники» сзади. Общую картину портят фонари, заимствованные у двух разных автомобилей.
Американец не стал менять интерьер салона, оставив его в первозданном виде со старым кондиционером, спутниковым радио, кожаной отделкой. Стоимость модернизированного Mustang составляет почти 6000 долларов или 353 тыс. рублей (по текущему курсу).
Ранее на торги выставили первый Mustang.
Энтузиаст хотел полностью изменить дизайн Ford Mustang, но в своем стремлении зашел слишком далеко, добавив самодельные кузовные элементы и «плавники» сзади. Общую картину портят фонари, заимствованные у двух разных автомобилей.
Американец не стал менять интерьер салона, оставив его в первозданном виде со старым кондиционером, спутниковым радио, кожаной отделкой. Стоимость модернизированного Mustang составляет почти 6000 долларов или 353 тыс. рублей (по текущему курсу).
Ранее на торги выставили первый Mustang.
Автор: Джанабилова Татьяна П