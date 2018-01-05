Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Авто

Автомеханик из США продает «чудовищный» маслкар Ford Mustang S197
Автомеханик из США продает «чудовищный» маслкар Ford Mustang S197, которым можно пугать детей. Тюнингованная модель 2007 года выпуска получила фары от седана Cadillac и Lotus Elise.

Автомеханик из США продает «чудовищный» маслкар Ford Mustang S197


Энтузиаст хотел полностью изменить дизайн Ford Mustang, но в своем стремлении зашел слишком далеко, добавив самодельные кузовные элементы и «плавники» сзади. Общую картину портят фонари, заимствованные у двух разных автомобилей.

Американец не стал менять интерьер салона, оставив его в первозданном виде со старым кондиционером, спутниковым радио, кожаной отделкой. Стоимость модернизированного Mustang составляет почти 6000 долларов или 353 тыс. рублей (по текущему курсу).

Ранее на торги выставили первый Mustang.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 17:00
Читайте также
Загрузка...
Предлагает услугу по отбеливанию пениса клиника в
СМИ: Первые рейсы из России в Египет запустят в
В Румынии создадут майнинговую ферму на энергии
Во время визита в Саратов Ксения Собчак
Американский адвокат считает создателем биткоина
В Ижевске в 2018 году увеличится стоимость бензина
Сенатор Калашников не верит в выживание Украины
СМИ: Указом Путина будет уволен каждый пятый
Глава МИД Германии назвал РФ "презирающей" ЕС
В Киеве голая активистка в образе Трампа высмеяла
В Ростове-на-Дону из-за аномально теплой зимы
Кипрский суд заморозил 820 млн долларов из
Добавление комментария
Последние новости
05.01, 21:20 Экс-супруга Федора Бондарчука улетела на Бали с молодым
05.01, 21:10 Nintendo Switch стала самой продаваемой консолью в США
05.01, 21:01 "Дом-2": Ксения Бородина улетает из холодной Москвы
05.01, 20:58 В Сети обнародованы шпионские снимки обновленного
05.01, 20:52 В Дубае плавучая вилла люкс-класса утонула в море
05.01, 20:41 Volvo Дэвида Боуи 1981 года продан за 216 тысяч долларов
05.01, 20:36 Garmin в рекламе своей медиасистемы рассекретила салон
05.01, 20:34 Предлагает услугу по отбеливанию пениса клиника в
05.01, 20:19 Самую маленькую радугу обнаружили на ягодицах паука
05.01, 20:13 Табаков останется в больнице, несмотря на улучшение его
05.01, 20:11 СМИ: Первые рейсы из России в Египет запустят в начале
05.01, 20:07 В Румынии создадут майнинговую ферму на энергии ветра
05.01, 20:01 Эксперты протестировали Land Rover Range Rover
05.01, 20:01 Валерия Шатецкая из Мурманской области не пробилась в
05.01, 19:53 Во время визита в Саратов Ксения Собчак проехалась на
05.01, 19:47 Проблемы с трансмиссией стали причиной отзывной кампании
05.01, 19:41 Американский адвокат считает создателем биткоина
05.01, 19:39 AliExpress опозорился на всю Россию из-за распродажи со
05.01, 19:35 В Японии зафиксировано мощное землетрясение и угроза
05.01, 19:27 Диана Шурыгина показала в Instagram семейную идиллию