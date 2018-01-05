При ДТП в США пострадала украинская модель Елизавета Кузьменко
На территории США произошло ДТП, в результате которого пострадала известная в Украине модель Елизавета Кузьменко. Как уточняют источники, в авто девушка находилась с подругой, фотографом Натальей Кордано.
По имеющимся данным, отмечен инцидент накануне на территории Лос-Анджелеса. Кузьменко и ее знакомая находились в такси, когда в авто на скорости въехал другой водитель. От удара транспортное средство перевернулось, а виновник аварии предпринял попытку скрыться с места ДТП, но впоследствии был задержан сотрудниками местных органов правопорядка. Предварительно, на момент нахождения за рулем гражданин был в нетрезвом состоянии. Помимо украинской модели, в указанной аварии пострадали еще пять граждан.
Друг Елизаветы Кузьменко на странице в соцсети пояснил, что девушка получила серьезные травмы, у нее отмечено сотрясение, ряд переломов, а также повреждение внутренних органов. Сейчас гражданка остается в критическом состоянии, помощь ей оказывают медики одной из больниц Лос-Анджелеса.
По имеющимся данным, отмечен инцидент накануне на территории Лос-Анджелеса. Кузьменко и ее знакомая находились в такси, когда в авто на скорости въехал другой водитель. От удара транспортное средство перевернулось, а виновник аварии предпринял попытку скрыться с места ДТП, но впоследствии был задержан сотрудниками местных органов правопорядка. Предварительно, на момент нахождения за рулем гражданин был в нетрезвом состоянии. Помимо украинской модели, в указанной аварии пострадали еще пять граждан.
Друг Елизаветы Кузьменко на странице в соцсети пояснил, что девушка получила серьезные травмы, у нее отмечено сотрясение, ряд переломов, а также повреждение внутренних органов. Сейчас гражданка остается в критическом состоянии, помощь ей оказывают медики одной из больниц Лос-Анджелеса.
Автор: Марина Вебер