Власти Калифорнии готовятся запретить продажу автомобилей с ДВС
В США власти Калифорнии готовят закон о запрете реализации транспортных средств, оснащенных ДВС. Член местного Заксобрания Калифорнии представил проект, который предполагает ввод запрета на продажу неэлектрических автомобилей.
В соответствии с подготовленным документом, запрет будет введен с 2040-го года. После этого продавать можно будет исключительно авто с нулевым уровнем выброса. Электрокары и авто с топливными элементами останутся единственными доступными на рынке вариантами.
Относительно планов о запрете реализации авто с ДВС ранее уже заявляли власти КНР. Предположительно, для реализации соответствующей программы понадобится порядка 20 лет. Аналогичные проекты готовятся во Франции и Великобритании.
В соответствии с подготовленным документом, запрет будет введен с 2040-го года. После этого продавать можно будет исключительно авто с нулевым уровнем выброса. Электрокары и авто с топливными элементами останутся единственными доступными на рынке вариантами.
Относительно планов о запрете реализации авто с ДВС ранее уже заявляли власти КНР. Предположительно, для реализации соответствующей программы понадобится порядка 20 лет. Аналогичные проекты готовятся во Франции и Великобритании.
Автор: Валерий Антонов