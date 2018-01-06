Ольга Серябкина продемонстрировала на фото пышные формы
Участница группы «Serebro» Ольга Серябкина продолжает радовать своих поклонников пикантными фотографиями. Недавно певицей был опубликован снимок, на котором она демонстрирует свою упругую пышную грудь.
На фотографии Ольга Серябкина предстала в романтическом образе и в светлых тонах. Волосы девушки украшены декоративными цветами. Снимок за короткое время собрал восторженные отзывы поклонников певицы. Также отметим, что Серябкина часто и смело экспериментирует со своей внешностью. Сама же певица и поэтесса отметила, что готова к новому творческому вызову.
Отметим, что кроме занятости в группе «Serebro», Серябкина не так давно начала свою сольную карьеру участвуя в проекте «MOLLY». Дебютный русскоязычный сингл был выпущен 7 июня 2016 года, а 5 декабря 2017 года публике был представлен отрывок из новой композиции «Under My Skin». Также певица активно сотрудничает с Максом Фадеевым и Егором Кридом.
На фотографии Ольга Серябкина предстала в романтическом образе и в светлых тонах. Волосы девушки украшены декоративными цветами. Снимок за короткое время собрал восторженные отзывы поклонников певицы. Также отметим, что Серябкина часто и смело экспериментирует со своей внешностью. Сама же певица и поэтесса отметила, что готова к новому творческому вызову.
Отметим, что кроме занятости в группе «Serebro», Серябкина не так давно начала свою сольную карьеру участвуя в проекте «MOLLY». Дебютный русскоязычный сингл был выпущен 7 июня 2016 года, а 5 декабря 2017 года публике был представлен отрывок из новой композиции «Under My Skin». Также певица активно сотрудничает с Максом Фадеевым и Егором Кридом.
Автор: Гундерин Сергей