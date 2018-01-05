В Москве автобус врезался в столб у платформы «Петровско-Разумовская»
В Москве 5 января водитель автобуса по неустановленным причинам допустил столкновение с осветительным столбом, расположенным около ж/д платформы «Петровско-Разумовская». Сведения о ДТП предоставлены сотрудниками Госавтоинспекции.
Сообщается, авария обошлась без травмированных и погибших. Помощь медиков никому не потребовалась. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД. Детали инцидента выясняются. Пока полицейские не располагают информацией о причине, приведшей к столкновению.
Ранее в столице школьный автобус врезался в скорую помощь.
Сообщается, авария обошлась без травмированных и погибших. Помощь медиков никому не потребовалась. На месте продолжают работать сотрудники ГИБДД. Детали инцидента выясняются. Пока полицейские не располагают информацией о причине, приведшей к столкновению.
Ранее в столице школьный автобус врезался в скорую помощь.
Автор: Джанабилова Татьяна П