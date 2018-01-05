В США 104-летняя женщина назвала диетическую колу секретом ее долголетия
Проживающая на территории США 104-летняя женщина утверждает, что секрет ее долголетия скрывается в ежедневном употреблении диетической колы. Соответствующие сведения предоставляет портал Daily Mail.
Жительница штата Мичиган свое 104-летие отпраздновала 1 января, и она признается, что даже не думала, что сможет дожить до такого возраста. Также американка рассказала, что в последние более чем 30 лет выпивает по меньшей мере одну бутылку диетической колы в день.
При этом ученые не согласны с тем, что газировка помогла гражданке прожить так долго, поскольку включающая диетическую колу диета неоднократно была связана с ожирением, диабетом, инсультом и деменцией. Эксперты поясняют, что современные диетические продукты путают человеческий организм, потому что в них нет ничего естественного.
Кроме того, взрослые, которые выпивают хотя бы один диетический напиток в день, в три раза больше подвержены риску смерти от инсульта или развитию деменции, о чем свидетельствуют исследования. Изучение почти 4400 взрослых в Бостонском университете в апреле 2017 года также предполагает, что диетические напитки чаще вызывают инсульты и слабоумие, чем те, которые содержат сахар.
Жительница штата Мичиган свое 104-летие отпраздновала 1 января, и она признается, что даже не думала, что сможет дожить до такого возраста. Также американка рассказала, что в последние более чем 30 лет выпивает по меньшей мере одну бутылку диетической колы в день.
При этом ученые не согласны с тем, что газировка помогла гражданке прожить так долго, поскольку включающая диетическую колу диета неоднократно была связана с ожирением, диабетом, инсультом и деменцией. Эксперты поясняют, что современные диетические продукты путают человеческий организм, потому что в них нет ничего естественного.
Кроме того, взрослые, которые выпивают хотя бы один диетический напиток в день, в три раза больше подвержены риску смерти от инсульта или развитию деменции, о чем свидетельствуют исследования. Изучение почти 4400 взрослых в Бостонском университете в апреле 2017 года также предполагает, что диетические напитки чаще вызывают инсульты и слабоумие, чем те, которые содержат сахар.
Автор: Марина Вебер