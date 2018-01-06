Начались продажи «умной» колонки Apple HomePod
Начались продажи Apple HomePod в Австралии, США и Великобритании. «Умная» колонка оснащена функцией Siri и может по голосовой команде находить песни, сообщать последние новости и производить подключение ко второму аналогичному устройству поблизости для достижения эффекта объемного звучания.
Вдобавок, HomePod позиционируется как помощником в вопросе управления домом. К примеру, он способен включить свет либо закрыть занавески, если жилье оснащено соответствующими смарт-механизмами. Компания Apple продает устройство по цене в $349.
Как скоро новинка появится на российском рынке, пока неизвестно. Постепенно рынок сбыта будет расширяться на иные страны.
Вдобавок, HomePod позиционируется как помощником в вопросе управления домом. К примеру, он способен включить свет либо закрыть занавески, если жилье оснащено соответствующими смарт-механизмами. Компания Apple продает устройство по цене в $349.
Как скоро новинка появится на российском рынке, пока неизвестно. Постепенно рынок сбыта будет расширяться на иные страны.
Автор: Валерий Антонов