Модель Анастасия Квитко показала свою натуральную фигуру в Instagram Stories
Модель Анастасия Квитко показала подписчикам свою натуральную фигуру в Stories. Соответствующую запись активно обсуждают пользователи Instagram.
В коротком ролике Квитко снимала себя на фоне зеркала, расположенного в роскошном гостиничном номере. На заднем фоне виднеется окно с синеющим вдали морем. На самом деле красоты пейзажа не волновали подписчиков известной модели, их взоры были прикованы к роскошным, полуобнаженным формам. На этот раз звезда оставила несколько элементов одежды - красные бикини и черный, короткий топ.
Так как комментарии в Stories невозможны, фанаты перешли к обсуждению других снимков «Русской Кардашьян», на которых модель выглядит не менее привлекательно.
Ранее сообщалось, что Новый год Квитко встретила в компании щенка.
В коротком ролике Квитко снимала себя на фоне зеркала, расположенного в роскошном гостиничном номере. На заднем фоне виднеется окно с синеющим вдали морем. На самом деле красоты пейзажа не волновали подписчиков известной модели, их взоры были прикованы к роскошным, полуобнаженным формам. На этот раз звезда оставила несколько элементов одежды - красные бикини и черный, короткий топ.
Так как комментарии в Stories невозможны, фанаты перешли к обсуждению других снимков «Русской Кардашьян», на которых модель выглядит не менее привлекательно.
Ранее сообщалось, что Новый год Квитко встретила в компании щенка.
Автор: Джанабилова Татьяна П