Светлана Лобода показала в Instagram подросшую дочь Евангелину
Светлана Лобода опубликовала в Instagram новое фото. На нем она запечатлена вместе с подросшей дочерью.
Певица достаточно редко публикует фото своего ребенка, поэтому пользователи встретили публикацию множеством восторженных комментариев и отметок «Нравится». Число последних составило почти 120 тысяч. Сам снимок Лобода не сопроводила комментарием, однако поставила в соответствующем поле эмодзи-сердечко.
Поклонники отметили, что девочка растет похожей на звездную маму. Одни предположили, что у нее также имеется множество талантов, тогда как другие поинтересовались причиной грустного выражения на лицах певицы с дочерью.
Певица достаточно редко публикует фото своего ребенка, поэтому пользователи встретили публикацию множеством восторженных комментариев и отметок «Нравится». Число последних составило почти 120 тысяч. Сам снимок Лобода не сопроводила комментарием, однако поставила в соответствующем поле эмодзи-сердечко.
Поклонники отметили, что девочка растет похожей на звездную маму. Одни предположили, что у нее также имеется множество талантов, тогда как другие поинтересовались причиной грустного выражения на лицах певицы с дочерью.
Автор: Валерий Антонов