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В полуфинале турнира в Китае Шарапова уступила Синяковой
В рамках полуфинала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) на территории Китая Мария Шарапова не смогла одержать первенство. Победу в сражении сумела завоевать чешская спортсменка Катерина Синякова.

В полуфинале турнира в Китае Шарапова уступила Синяковой

После громкого допингового скандала Мария Шарапова определенное время не выступала на корте, однако все же смогла реабилитироваться, и теперь активно участвует в соревнованиях. Теннисистка сумела дойти до полуфинала WTA, однако в итоге уступила своей чешской коллеге. Продолжалась встреча почти два часа, а завершилось сражение со счетом 6:2, 3:6, 6:3 в пользу Синяковой. Шараповой удалось вести в одном гейме на подаче оппонентки, однако свою подачу она трижды проиграла. По подачам навылет россиянка тоже не оказалась лидером, уступив со счетом 1:10.

В финальном сражении теннисистка из Чехии сразится с имеющей статус первой ракетки мира Симоной Халеп. Спортсменка из Румынии перед прохождением в финал оставила позади Ирину Бегу, свою соотечественницу.

Ранее Шарапова предстала перед поклонниками в образе брюнетки.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 14:18
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